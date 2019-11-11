باحثون يكشفون.. هل يشكل الهاتف خطرا فعليا على صحة الإنسان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قام فريق من الباحثين الفرنسيين بتتبع الملف الطبي لعدد من مستعملي الهواتف المحمولة، لمعرفة انعكاساته السلبية على صحتهم، وإلى أي حد تتسبب في ظهور أمراض جديدة لديهم.



نشرت صحيفة "دي تاغس تسايتونغ" الألمانية ملخصاً لدراسة قام بها باحثون فرنسيون، خرجوا فيها بخلاصة مفادها أن الأشخاص الذين يستعملون الهاتف المحمول للاتصال أكثر من 15 ساعة في الشهر، هم عرضةٌ لخطر الإصابة بمرض أورام المخ، الذي يمكن أن يؤدي إلى وفاة المصابين به.

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وجاءت الدراسة الجديدة لتؤكد دراسات سابقة، تحذر من مخاطر الإفراط في استعمال الهاتف المحمول.

وقام الباحثون الفرنسيون بتتبع الحالة الصحية لـ892 شخصاً سليماً ما بين 2004 و2006.

وحسب تقييمات الباحثين للمشاركين في التجربة فإن 235 شخصاً ظهرت لديهم أعراض الإصابة بمرض أورام الدماغ، بينما 194 شخص ظهرت لديهم أعراض الإصابة بالتهاب السحايا، هو التهاب الأغشية الدماغية (السحايا) المغلفة للدماغ والحبل الشوكي، وذلك بحب ما نقلت صحيفة "دي تاغس تسايتونغ".

وينصح الخبراء مستعملي الهاتف المحمول، خصوصاً الشباب، بالحذر من الاستعمال المفرط للهاتف المحمول للتواصل مع الآخرين. وبدلاً من ذلك يمكن الاكتفاء ببعث الرسائل القصيرة أو إجراء مكالمات مختصرة تركز على الأهم.