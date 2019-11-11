أطعمة تقضي على التهاب الحلق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التعامل مع التهاب الحلق ليس بالمهمة السهلة حيث يمكن أن يكون بسبب عدوى بكتيرية والتي تتسبب في أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا ، وعند الإصابة بالتهاب الحلق تحجم عن تناول الطعام ، ولكن اختيار الأطعمة المناسبة سيحسن أداءك المناعي وسيساعدك على التعافي بشكل أسرع.



وإليك هذه القائمة التي ستمنحك القدرة على محاربة التهاب الحلق المزعج:

1- الموز:

الموز فاكهةٌ غير حمضية ناعمة ولطيفة للحلق ومن السهل جداً ابتلاعها أثناء الإصابة بالتهاب الحلق ، فهو غني بفيتامين B6 والبوتاسيوم، وفيتامين C. س

2- شوربة الدجاج:

وعاءٌ ساخن من شوربة الدجاج يتغلب على المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق فهو حساء خفيف مضاد للالتهاب ويحد من الفيروسات التي تصيب الأغشية المخاطية ويُمكنك إضافة الجزر والبصل والكرفس والبطاطس والثوم إلى الشوربة لإضافة المزيد من الفوائد والفيتامينات.

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3- عصير الليمون المحلى بالعسل:

يُعتبر علاجاً ممتازاً لالتهاب الحلق والحناجر الملتهبة ، ويساعد على الشعور بالراحة وتخفيف الألام.

4- الزنجبيل:

فنجان ساخن من الزنجبيل محلى بعسل النحل يساعد على تهدئة الحلق واستنشاق البخار الصادر من الفنجان سوف يساعدك على الشعور بالراحة ومنع تهيج الحلق الذي يسبب السعال.

5- المريمية:

لهذا النبات خصائص شفائية رائعة فهو عُشبة طبية يمكن إضافتها إلى الشاي أو الحساء لعلاج التهاب الحلق ، فهي تحتوي على انزيمات للتعامل مع الأكسجين ، كما تحتوي على الفلافونيدات و حمض الفينول.

6- الجزر المسلوق:

الجزر من الخضروات الرائعة في القضاء على التهاب الحلق فهو غني بفيتامين C وA و K كما يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، ولكن يجب سلقه على البخار أولا لأن تناول الجزر خام يمكن أن يكون خطراً في حالة الإصابة بالتهاب الحلق حيث يؤدي إلى تفاقم الشعور بالألم .