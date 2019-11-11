عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبر التأمل للتخلص من توتر الامتحانات في هولندا

الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بطريقة فريدة من نوعها، توصلت إحدى الجامعات الهولندية لوسيلة غريبة لمساعدة طلابها على التغلب على ضغوط الامتحانات، وهي "قبر التأمل".



وتعتمد الطريقة الجديدة التي ابتكرتها جامعة "رادبود" الهولندية الواقعة في مدينة نيميجن، على استلقاء الطالب داخل قبر بحفرة مفتوحة، ويبقى نائماً داخله فترة من الوقت متأملاً حتى يهدأ تماماً.

وانتشر "قبر التأمل" أو "قبر التطهير" على وسائل التواصل الاجتماعي الهولندية، بعد أن نشر أحد الخريجين صور أسلوب جامعته الفريد في إدارة الضغوط النفسية للطالب، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

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ويقع قبر التأمل خلف الكنيسة الطلابية، ومُجهز ببطانية وحصيرة يوجا، ولاقت هذه الوسيلة الغريبة إعجاب عدد كبير من الطلاب، وساعدتهم بالفعل على الشعور بالراحة والتخلص من توترات وضغوطات الامتحانات.

وقال المنظمون: "الشباب يمكنهم الاستلقاء داخل قبر التأمل دون أي هواتف محمولة أو أغراض شخصية، وأخذ كل الوقت للتفكير في حياتهم وفي مفهوم الموت وطبيعة الحياة السريعة".

ويوجد في المكان الموجود به القبر لافتة مكتوب عليها باللغة اللاتينية: "ابق غريبًا وتذكر أنك ستموت".

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس بالكنيسة الطلابية وصاحب الفكرة، جون هاكنج: "هذه الطريقة الغريبة تجعل الطلاب يقدرون أهميتهم في الحياة ووقتهم على هذه الأرض، إلى جانب استخدامها كطريقة بديلة لمساعدة الطلاب على التخلص من قلق وتوتر فترة امتحاناتهم".