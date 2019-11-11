رئيس الأركان الأمريكي: سنبقي على نحو 600 جندي في سوريا

نيويورك/ بتول يوروك/ الخليج 365

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، الأحد، إن بلاده ستبقي على نحو 600 جندي في سوريا، للاستمرار في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميلي، لقناة "إي بي سي" الأمريكية، تناول خلالها الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وأوضح ميلي أن واشنطن ستبقي على وجودها العسكري في سوريا من أجل الاستمرار في مكافحة "داعش".

وأردف: "أكيد أن عددهم سيكون أقل من ألف جندي، ربما 500 أو 600"، محذرا من أن "تنظيم داعش يمكن أن يظهر من جديد إذا توقف الضغط عليه".

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واعتبر ميلي أن مقتل زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" خلف "تأثيرا مدمرا" على التنظيم نفسه.

وأشار أن واشنطن "تملك معلومات غاية في الأهمية عن الزعيم الجديد للتنظيم، الذي سيتم القضاء عليه عندما تحين الفرصة"، حسب تعبيره.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

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