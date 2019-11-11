قائد آينتراخت فرانكفورت يعتدي على مدرب فرايبورج

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتدى دافيد أبراهام، قائد آينتراخت فرانكفورت، على مدرب فرايبورج، كريستيان شترايش، وذلك خلال مباراة الفريقين في الدوري الألماني.

الواقعة المشينة أتت في الدقائق الأخيرة وخلال تقدم فرايبورج بهدف نظيف، حيث قام اللاعب بدفع المدرب بكل قوة، ليتدخل لاعبو فرايبورج هم الآخرون ويعتدون على اللاعب الأرجنتيني.

في النهاية، تحصل أبراهام على طرد مستحق، ولكن تظل لقطة لن تمحى من تاريخ البوندسليجا، وقد يتم إيقافه على إثرها لفترة طويلة.