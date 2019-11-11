صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين ”سوبر كلاسيكو“، التي تقام الجمعة 15 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض. وتبدأ أسعار تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، من 200 ريال وتصل إلى 5000 ريال. يُذكر أن المنتخبين التقيا أواخر العام الماضي في جدة ضمن بطولة “سوبر كلاسيكو” التي استضافتها السعودية بمشاركة المنتخبين السعودي والعراقي، وفازت البرازيل بلقبها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد سجله المدافع ميراندا. انشر الخبر :

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