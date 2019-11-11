أتلتيكو يفسد مغامرة #إسبانيول ويستعيد المركز الثالث

الخليج - د ب أ

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 3-1 على إسبانيول اليوم الأحد في الجولة الـ13 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز أتلتيك بلباو على ليفانتي 2-1 وريال مايوركا على فياريال 3-1.

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-1 على إسبانيول ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويستعيد المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق نقطة احدة خلف برشلونة وريال مدريد.

وبهذا، عاد أتلتيكو للمطاردة مع برشلونة والريال على الصدارة علما بأنه حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين، كما أنه الفوز الثاني فقط للفريق مقابل خمسة تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وتقدم اسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير في الدقيقة 38 ورد أتلتيكو بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها آنخل كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وألفارو موراتا في الدقيقة 88 وخورخي كوكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأفسد أتلتيكو مغامرة اسبانيول الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل أخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السادسة له مقابل فوز واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وقلب أتلتيك بلباو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 على ضيفه ليفانتي ليقفز بلباو إلى المركز السادس رافعاً رصيده إلى 20 نقطة وتجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة في المركز الـ12.

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وأنهى ليفانتي، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين بالبطولة ، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سيرخيو بوستيغو ريدوندو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

ولكن بلباو قلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني بفضل ثنائية سجلها إيكر مونيانين وأندير كابا في الدقيقتين 57 و88.

واستعاد ريال مايوركا ذاكرة الانتصارات وفاز على فياريال 3-1 في وقت سابق اليوم في مباراة أخرى بنفس الجولة.

وسجل أهداف مايوركا لاجو جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وداني رودريغيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 53 فيما سجل هدف فياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16، محققاً انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

وتجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز التاسع متلقياً هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.