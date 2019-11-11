مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة في جولة تفقدية لمنشآت الطائف الصحية

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الخليج - زينة الفدح
قام مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بصحة محافظة الطائف صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ٣ / ١٤٤١ هـ وقد رافقه في الجولة مساعدين المدير العام بصحة منطقة مكة المكرمة .
و استهل الدكتور “مطير” الزيارة بإجتماع بسعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف وعدد من قيادات صحة الطائف وتم الاطلاع على آخر المستجدات بالمحافظة وأبرز التحديات التي تقابلهم وشدد سعادته على الجميع بالعمل على كل ما يخدم صحة المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم .
كما تم المرور في الجولة التفقدية على مستشفى الملك فيصل ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومركز صحي السلام .
وأطلع الدكتور ” مطير ” على سير العمل بأغلب الاقسام الداخلية بالمستشفيات كأقسام ( الطوارئ – العناية المركزة – المختبر – الأشعة – العيادات الخارجية – الصيدلية … ) وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات التفقدية التي تقوم بها الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على محافظات المنطقة للتأكد من تقديم الخدمات الصحية وفق توجهات وزارة الصحة ومتابعة مقام الإمارة بمنطقة مكة المكرمة .
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