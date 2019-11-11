انطلاق المنافسات الكشفية بتعليم عسير

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فافي الألمعي
انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ” منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان ” ، بمشاركة 120كشافا وقائدا من مختلف المناطق والمحافظات كأحد أهم البرامج الوزارية التي تنفذها وزارة التعليم بهدف تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن وتنمية مهارات الطلاب الكشافين في عدد من المهارات وبث روح التنافس الشريف بينهم وصولا إلى المجتمع الحيوي المواكب لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
وكانت المنافسات قد انطلقت بعرض كشفي ومسيرة للمشاركين على ملاعب بيت الطالب برعاية من مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني ، وبحضور مشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي ، تلا ذلك تدشين المعرض المصاحب في متوسطة وثانوية العرين بأبها واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة.
ومن المقرر استمرار المنافسات على مدى اليومين القادمين وتتخللها رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية ، فيما يقام الثلاثاء الحفل الختامي وتكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة .
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