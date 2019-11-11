مستوطنون إسرائيليون يقطعون 60 شجرة زيتون مثمرة جنوب نابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مستوطنون إسرائيليون، الأحد، بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة فى قرية الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة - فى تصريح له - إن مستوطنين من مستوطنة (رحاليم) قاموا بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة فى ريان غرب الساوية. Advertisements ووفق معطيات نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام الماضى 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن". وتمثلت الاعتداءات اليهودية فى اقتحام قرى فلسطينية وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

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