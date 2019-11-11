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الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولى لدعم تنفيذ خطتها الخاصة بالمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية، إعداد الخطة الوطنية للمرأة، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1325 والخاص بالأمن والسلم للمرأة والعوائق التى تواجه تنفذيها.

وبحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فى الحكومة ابتهاج الكمال فى الرياض مع سفير النرويج غير المقيم لدى اليمن أويفند ستوكه ‏دعم المشاريع الخاصة بالمرأة وتمويل الخطة.

وقالت الوزيرة اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، إن بلادها عملت على إعداد الخطة الشاملة بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة، مضيفة أن الخطة تتضمن أربعة مراحل وتشمل مشاركة المرأة فى مرحلة النزاع وبعد النزاع، وحماية المرأة ووقايتها وتنميتها وتقديم الدعم والرعاية الإنسانية الخاصة بالمرأة.

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وأكدت أن حكومة بلادها ستقدم كل الدعم والتعاون لكافة المانحين الدوليين والمنظمات الدولية لمساندة الحكومة اليمنية فى تنفيذ الخطة ودعم كافة المشاريع الخاصة بالمرأة، وترحب بهذه الجهود لما من شأنه العمل على حمايتها.

من جهته ، أشاد السفير النرويجى بالخطة ومستوى الجهد المبذول فى إعدادها والمشاريع الخاصة بالمرأة، مبدياً استعداد بلاده فى تمويل ودعم هذه الخطط وتنفيذها.

 

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