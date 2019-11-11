شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 متظاهرين فى الناصرية جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة ومسعفون، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين فى مدينة الناصرية بجنوب العراق، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.
وأضافت المصادر، أن المحتجين احتشدوا عند جسر فى المدينة وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، وتابعت قائلة إن ما يزيد على مئة آخرين أصيبوا فى اشتباكات بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 متظاهرين فى الناصرية جنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.