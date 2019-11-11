شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 متظاهرين فى الناصرية جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة ومسعفون، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين فى مدينة الناصرية بجنوب العراق، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت المصادر، أن المحتجين احتشدوا عند جسر فى المدينة وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، وتابعت قائلة إن ما يزيد على مئة آخرين أصيبوا فى اشتباكات بالمدينة.