4.4 مليار أرباح «إعمار» في 9 شهور.. والفصلية تقفز 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت «إعمار العقارية» زيادة كبيرة في صافي الأرباح الفصلية بنسبة 20% لتصل إلى 1.33 مليار درهم خلال الربع الثالث 2019، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 التي سجلت 1.11 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات 14%، ووصلت إلى 6.07 مليار درهم خلال الربع الثالث، مقارنة بإيرادات 5.34 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت الشركة في 9 أشهر الأولى من العام الجاري صافي أرباح 4.44 مليار درهم، بنمو 2%، مقارنة مع 4.34 مليار في فترة المقارنة، وبلغت الإيرادات 17.64 مليار بنمو 1%.

وسجلت «إعمار» مبيعات بقيمة 12.624 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى في دبي، بنمو 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وعزت ذلك إلى اهتمام المستثمرين الأجانب المتواصل بالمشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب المشترين الجدد للمنازل للمرة الأولى، والذين يدخلون سوق العقارات في الإمارات.

وعلى صعيد «إعمار للتطوير» بلغت أرباح 9 أشهر الصافية 2.07 مليار درهم، بتراجع 16.8%، مقارنة بأرباح 2.49 مليار في 9 أشهر الأولى 2018، فيما وصلت الإيرادات إلى 9.62 مليار درهم.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركتي «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»: «تعتمد نتائج الشركة على ثوابتها الرئيسية، وهي وجود أفضل العناصر البشرية التي تعمل ليلاً ونهاراً لتحقيق أعلى معدلات الرضى لعملاء الشركة من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وفي ظل الظروف المتغيرة للأسواق التي تعمل بها الشركة، فإن الحفاظ على مستويات أداء عالية، هو شهادة لفريق العمل المتميز بالشركة وجهوده المستمرة في رفع معدلات الكفاءة وتقديم منتجات متميزة، وتحقيق نتائج مالية جيدة».

وكشفت الشركة عن إطلاق «إعمار للتطوير»، مشروعاً مشتركاً جديداً لتطوير المخطط الرئيسي لمشروع «ذا فالي» الذي تبلغ قيمته 25 مليار درهم، والذي يقع على طريق دبي العين.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، أطلقت «إعمار للتطوير» 19 مشروعاً جديداً ضمن مشاريعها الضخمة في دبي بقيمة إجمالية قدرها 10.127 مليار درهم.

وقد باعت الشركة أكثر من 70% من وحداتها التي تم إطلاقها في الأشهر التسعة الأولى من 2019، ما يسلط الضوء على القيمة القوية التي تتمتع بها علامتها التجارية. وفي عام 2019، أطلقت «إعمار» عقارات ضمن المشروع المتكامل الجديد «المرابع العربية 3»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«دبي هيلز استيت»، حيث تم بيع الوحدات المعروضة بالكامل، كما أطلقت «إيز من إعمار» لخدمات إدارة العقارات لتتيح للمستثمرين في «ساوث بيتش» في «إعمار بيتشفرونت»، الاستفادة من فرص تأجير الوحدات لمدة قصيرة وتحقيق عائدات مجزية.



2.67 مليار الإيرادات الدولية



سجلت العمليات الدولية لتطوير العقارات لدى «إعمار» خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019 زيادة في الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 2.67 مليار درهم، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، والتي شهدت تسجيل إيرادات قدرها 2.18 مليار درهم. ويمثل ذلك 15 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتمتلك «إعمار» رصيداً من الأراضي يزيد على 1.7 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية، وتحتل المرتبة ال14 بين أقوى الشركات العقارية في العالم في عام 2019، حيث تقدر قيمة العلامة التجارية بنحو 2.7 مليار دولار.

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5.26 مليار إيرادات الضيافة والترفيه والمولات



حققت «إعمار» من أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إلى جانب «إعمار مولز» إيرادات بلغت 5.26 مليار درهم، تمثل 30% من إجمالي إيرادات المجموعة. وسجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة (ومن ضمنها الفنادق التي تتولى إدارتها) في دبي معدل إشغال قدره 78%، وهو أعلى من المتوسط في قطاع الفنادق.

وسجلت إعمار مولز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 زيادة 6% في الإيرادات لتصل إلى 3.41 مليار درهم، كما ارتفع صافي الأرباح 6% أيضاً ليصل إلى 1.73 مليار درهم.