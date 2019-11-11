مذكرة تفاهم بين "الدولي للناشرين" و"طيران الإمارات"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع «الاتحاد الدولي للناشرين» مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»، لتصبح بموجبها الشريك الحصري للنقل الدولي للاتحاد في كافة برامجه وفعالياته ومشاركاته على المستوى العالمي.

وبموجب الاتفاقية، تلعب «طيران الإمارات» دوراً بارزاً في جمع والتقاء الجهات المعنية الرئيسية في فعاليات «الاتحاد الدولي للناشرين»، وعلى رأسها الدورة ال33 من «مؤتمر الناشرين الدوليين» في مدينة ليلهامر النرويجية، إلى جانب المؤتمرات الإقليمية المقبلة في مراكش بالمغرب، إضافة إلى المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية.

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تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب رعاية «طيران الإمارات» سلسلة المؤتمرات الإقليمية التي نظمها «الاتحاد الدولي للناشرين» في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الأردنية عمّان، والتي استضافت مئات الناشرين والمتخصصين في مجال النشر في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث وفّرت الناقلة منصات لتنسيق الاجتماعات بين الاتحاد وجمعيات الناشرين العربية والإفريقية، والتي أكدت على أهمية التقنيات الرقمية ودور رواد الأعمال الشباب بالمنطقة في التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النشر، وتوفير الفرص لمجتمع النشر الدولي للتطور وتعزيز القراءة حول العالم.

وقال هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين: «نثمن رعاية طيران الإمارات لمؤتمراتنا الإقليمية في نيروبي وعمّان، ويسرنا أن نعزز التعاون معها لمد جسور التواصل والحوار مع اتحادات الناشرين الدوليين، وترسيخ محبة الكتاب والقراءة في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «طيران الإمارات»: «يسعدنا أن ندعم جهود الاتحاد الدولي للناشرين الرامية إلى تنمية وتطوير صناعة النشر في جميع أنحاء العالم، إذ توفر شبكة خطوطنا العالمية للاتحاد فرصة الوصول إلى شرائح أكبر من القراء، إلى جانب بناء القدرات، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي والفكري، وتأتي هذه الرعاية إلى جانب دعم مهرجان طيران الإمارات للآداب تماشياً مع رؤيتنا وأهدافنا الرامية إلى دعم الفعاليات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية، التي من شأنها إثراء حياة الأفراد والمجتمعات، والارتقاء بالثقافة والآداب والفنون».