العراقيون يتحدون القمع وتحذير من «حمام دم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت الاشتباكات العنيفة في ساحتي الخلاني والتحرير بالعاصمة العراقية بغداد، أمس، بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط مصابين في صفوف المحتجين، فيما تواصلت الاحتجاجات الداعية «لإسقاط النظام» في مدن جنوبي العراق، مع بقاء أغلبية المدارس والجامعات والدوائر الحكومية مغلقة، على الرغم من الإعلان عن اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، في وقت أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، مقتل 319 شخصاً وإصابة أكثر من 15 ألفاً من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي، في حين أعلنت وزارة النقل العراقية عن عودة العمل بشكل كامل في ميناء أم قصر التجاري بمحافظة البصرة.

واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في ساحة الخلاني، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. وأكد مصدر أمني أمس، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات في نفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها. كما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمالي ساحة التحرير ببغداد.

وكان المصدر أشار في وقت سابق، إلى وجود أمني كثيف في محيط الساحات وقرب الجسور الرئيسية في بغداد.

وفي جنوبي العراق، تواصلت الاحتجاجات في البصرة، حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين.

وفي مدينة الناصرية أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني، الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية. وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في مدينة الناصرية. كما أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، وفق وسائل إعلام محلية.

وتجددت في مدينة الديوانية احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات. كما بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت، وكلتاهما جنوبي بغداد.

من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، أمس، مقتل 319 شخصاً وإصابة نحو 15 ألفاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي.

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وأكدت اللجنة برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة للأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين. كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطرة التي تمت بها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة النقل، أن العمل في ميناء أم قصر عاد بنسبة مئة في المئة، بعد توقف دام أكثر من أسبوع على خلفية الاضطرابات الأمنية التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدينة البصرة.

وأسفر اتفاق بين الإدارة المحلية والزعامات العشائرية في محافظة البصرة، الأسبوع الماضي، عن إعادة افتتاح الطرق المؤدية إلى بوابات الميناء وانسحاب المتظاهرين بعد أن أغلقت من قبل المتظاهرين لمدة أسبوع، ما تسبب بخسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.

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