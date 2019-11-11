الليفر يعزز صدارته بالثلاثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه مانشستر سيتي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في «أنفيلد رود» في قمة المرحلة ال 12.

وسجل فابينيو(6) والمصري محمد صلاح (13) والسنغالي ساديو ماني (51) أهداف ليفربول، والبرتغالي برناردو سيلفا (78) هدف مانشستر سيتي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة ليبتعد بفارق 8 نقاط عن صاحبي المركز الثاني ليستر وتشيلسي (26 نقطة)، في حين تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وصعب من مهمته في الاحتفاظ باللقب.

واستعاد مانشستر يونايتد توازنه بفوزه على ضيفه برايتون 3-1، وضرب مانشستر يونايتد بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في دقيقتين عبر لاعب وسطه البرازيلي أندرياس بيريرا (17) ولاعب وسط الضيوف الهولندي دافي بروبير (19 خطأ في مرمى فريقه).

ونجح برايتون في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مدافعه لويس دانك (64)، لكن راشفورد أعاد الفارق إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيله الهدف الثالث لفريق «الشياطين الحمر».

وهو الفوز الرابع لمانشستر يونايتد هذا الموسم والثاني في مباراته الثلاث الأخيرة في الدوري ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويصعد إلى المركز السابع.