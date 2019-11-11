شكرا لقرائتكم خبر عن «أحد الإصرار» يطالب بإسقاط الطائفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

احتشد آلاف اللبنانيين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، أمس الأحد، تحت اسم «أحد الإصرار»، للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك في اليوم الخامس والعشرين للحراك الشعبي، في وقت تواصلت التحركات الطلابية والشعبية فصولاً على الأراضي اللبنانية كافة من شمالها إلى جنوبها مروراً ببيروت والبقاع.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام ساحة اللعيزرية في وسط بيروت حاملين لافتات منددة بالطائفية ومطالبين «بإسقاط المحاكم الدينية».

كما شهدت منطقة الزيتونة باي في بيروت اعتصاماً حاشداً، رفع خلاله المعتصمون الأعلام اللبنانية وافترش البعض منهم الأرض مع عائلاتهم، ووزع عدد من طلاب جامعة بيروت العربية الطعام على المعتصمين، الذين أطلقوا الهتافات الداعمة لمطالبهم، مؤكدين أن هدف اعتصامهم التأكيد أن كل الشواطئ والأملاك البحرية هي ملك للشعب اللبناني الذي يحق له أن يتمتع بها، فيما اعتصمت مئات النساء أمام وزارة الداخلية في بيروت ونظمن مسيرة في شارع الحمرا للمطالبة بقانون يسمح للأم اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها.

وطالبت مجموعة «لحقي» المشاركة في الاحتجاجات بتشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات استثنائية، ودعت الشارع اللبناني للنزول إلى الساحات والتظاهر حتى تحقيق مطالبه.

ودعت المجموعة الناشطة في الاحتجاجات، الشارع اللبناني إلى النزول إلى الساحات والميادين والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالب الشعب.

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وطالبت المجموعة في بيان بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية، من خارج السلطة السياسية تعمل على: «إنقاذنا من الأزمة الاقتصادية، ومنع خروج رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض لسن الاقتراع إلى 18 عاماً».

وفي الشمال، ازدحم ظهر أمس، مرفأ الصيادين في منطقة الميناء بطرابلس، بالصيادين ومراكبهم؛ حيث نفذوا تظاهرة ومسيرة بحرية انطلقت من ميناء الصيادين وتوجهت نحو الجزر الموجودة قبالة شواطئ المدينة. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تنادي بإنصافهم، كما طالبوا بالحماية الرسمية من قبل الوزارات المعنية مهنياً ومطلبياً، إضافة إلى إفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مطار الرئيس رينيه معوض في «القليعات» شمالي لبنان شهد اعتصاماً كبيراً بعدما طالب المحتجون بتشغيله وتفعيله ليشكل فرصة اقتصادية وسياحية ويؤمن فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل.

وفي الجنوب، انطلقت مسيرة للمعتصمين من «ساحة العلم» في مدينة صور جنوبي لبنان نحو مبنى مصرف لبنان ورفع المعتصمون خلالها الأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية.

كما نظم متظاهرون اعتصاماً للطلاب في «ساحة ايليا» وسط مدينة صيدا تخللته ندوات تثقيفية وحلقات نقاش حول الوضع الاقتصادي فيما سارت مسيرة احتجاجية في شوارع النبطية حمل المتظاهرون خلالها الأعلام اللبنانية.

واحتشد مواطنون محتجون من مختلف قرى وبلدات «إقليم الخروب» شرقي بيروت في بلدة برجا واعتصموا في الساحة الرئيسية وأنشدوا الأغاني الوطنية ودعوا إلى الإسراع في تشكيل حكومة من خارج الأحزاب السياسية.

وسار «حراك أبناء بعلبك» في البقاع بمشاركة طلاب المدارس من ساحة الشاعر خليل مطران مروراً بالسوق التجاري وصولاً إلى مدخل قلعة بعلبك الأثرية.