تتويج الطلبة الفائزين بكأس «لغتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توجت مبادرة لغتي في ختام فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مدرسة العقد الفريد، بجائزة المركز الأول في منافسات الدورة الرابعة من «كأس لغتي»، حيث حصدت المدرسة كأس المسابقة و10 آلاف درهم، بعد أن تنافست مع 28 مدرسة حكومية في الإمارة، لتثبت قدرات طلابها ومعارفهم الكبيرة والمتميزة، فيما حلّ في المركز الثاني من المسابقة مدرسة عبدالله بن المبارك، ونالت 7 آلاف درهم، أما المركز الثالث فجاء من نصيب مدرسة وادي الحلو، وفازت ب5 آلاف درهم.

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واستهدفت المسابقة التي أقيمت خلال فعاليات المعرض، طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، وشارك فيها 12 مدرسة من المنطقة الشرقية تنافست مع 12 مدرسة من مدينة الشارقة، و4 مدارس من المنطقة الوسطى.

وتقدمت بدرية آل علي، مدير«لغتي» بتهنئة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة كأس لغتي، مؤكدة أن العلم والمعرفة الشاملة هي الثوابت الضرورية والأساسية للارتقاء بمعارف الإنسان والوصول إلى مستقبل مشرق مليء بالمنجزات التي تجعل منه عنصراً فاعلاً في بيئته ومجتمعه.

وقالت: « ها نحن اليوم في العام الرابع من هذه المنافسات التي نسعد عندما نرى الجيل الجديد يتوافد للمشاركة فيها محملاً بالمعرفة والفكر والإبداع، هذا الوعي الذي أظهره طلبة المدارس يجعلنا نعقد العزم على طاقات واعدة مؤهلة لقيادة المستقبل، فنحن من خلال هذه المسابقة نترجم رؤية تنموية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في نفوسنا جميعاً مفادها أن بناء المجتمع ومستقبل الأوطان يبدأ من تأسيس الأجيال الجديدة على المعارف والعلوم والأفكار النبيلة، وها نحن نمضي بهذا الطريق الذي يتلمّس من خلال المبدعين فيه غداً أكثر إشراقاً وتطوراً وازدهاراً».