يشتري مزهرية بجنيه إسترليني ويبيعها بـ 484 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقماً قياسياً وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها والذي قدر ب 80 ألف استرليني في مزاد. ولفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عرضت عليه عند طرحها للبيع على موقع «إي باي»، ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية، ليكتشف لاحقاً قيمتها التاريخية، ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.

ونجح مشتر صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف استرليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفاً. وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.