عشرون قتيلاً ومليونا مشرد ضحايا «بلبل» بالهند وبنجلاديش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى عشرون شخصا وأمضى أكثر من مليونين الليل في مراكز إيواء جراء الإعصار «بلبل» الذي ضرب سواحل الهند وبنغلادش مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.

وفي ولاية غرب البنغال الهندية قضى عشرة أشخاص. وأفادت تقارير بمصرع شخصين في ولاية أوديشا المجاورة.

وفي بنغلادش قضى ثمانية أشخاص، بينهم خمسة جراء سقوط أشجار، فيما جرح 20 شخصا على الأقل.

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعدما غرقت سفينة صيد في نهر ميغنا قرب جزيرة بهولا في جنوب البلاد. ودمّر الإعصار نحو أربعة آلاف منزل غالبيتها بيوت مصنوعة من الطين أو الصفيح، وفق ما أعلن أمين جهاز التصدي للكوارث شاه كمال.

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وكانت سلطات بنغلادش قد أجلت أكثر من مليوني شخص تحسبا للإعصار. وتم نشر قوات بنغلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان. كما أُرسل نحو 55 ألف متطوع لزيارة منازل السكان وتحذيرهم.

وفي العاصمة الهندية نيودلهي غطت سحابة من الضباب الدخاني السام سماء المدينة، وسط تزايد مشاعر الإحباط بسبب عدم الإقدام على اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تحول دون تكرار هذه الأزمة السنوية. وفي أول نوفمبر الجاري، أعلنت الحكومة في دلهي عن حالة طوارئ صحية بعدما ارتفعت معدلات التلوث إلى مستويات خطيرة، وهي ظاهرة تتكرر في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وتشمل أسباب ارتفاع مستويات التلوث، عوادم السيارات، والانبعاثات من قطاعات الصناعة، والغبار الناجم عن أعمال التشييد، وحرق القمامة، وأحوال الطقس، والرياح. وقد اتخذت الحكومة مبادرات لمكافحة تدهور جودة الهواء، ولكن لم تثبت أي منها نجاحاً.

وفي أستراليا تواجه مدينة سدني تهديداً من «كارثة» بسبب الحرائق، بحسب ما أفادت السلطات، فيما يكثف رجال الإطفاء في شرق أستراليا استعدادهم لمواجهة تدهور الأوضاع بعد أن دمرت حرائق الغابات مجتمعات بأكملها، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص. ولا تزال أكثر من مئة بؤرة مشتعلة في ولايات نيوساوث ويلز وكوينزلاند (شمال-شرق)، وكان بعضها لا يزال خارج السيطرة. وفي الأيام المقبلة، يتوقع تمدد النيران في الولايتين، بسبب الأحوال الجوية. وتشمل المخاطر محيط سيدني وولاية أستراليا-الغربية (غرب). وينتظر أن يشهد منتصف الأسبوع ارتفاعاً في درجات الحرارة وانخفاضاً في نسب الرطوبة ورياحاً قوية، ما من شأنه زيادة حدة الحرائق التي تصعب السيطرة عليها في غضون ساعات، وفق السلطات. (وكالات)