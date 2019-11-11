أفغانستان تعلن «هزيمة» «داعش» في ولاية ننغرهار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة مسعود أندرابي أمس الأحد، أن الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» قد «هُزم» في ولاية ننغرهار في شرق البلاد، حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

وكان التنظيم الإرهابي انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان. وفي السنوات التي تلت تبنّى التنظيم سلسلة تفجيرات مروّعة في أفغانستان، بما في ذلك حفل زفاف في كابول، وتعرّض بشكل مستمر لهجمات أمريكية وأفغانية وحتى طالبانية. وقال الوزير الأفغاني في تصريحات بعاصمة الولاية، إن «داعش» «قد هُزم في ننغرهار، وتم تدمير مراكزه»، في خضم عمليات أمنية متواصلة. وتابع الوزير «سندمّر قريباً آخر مراكز لهم. بمساعدة الشعب، سنقضي عليهم بالكامل. هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى». وأضاف أندرابي أن التنظيم يتكبّد «هزيمة كاملة» في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني استسلام 32 مقاتلاً في التنظيم للقوات الحكومية السبت. وقال لوكالة فرانس برس إنهم يستسلمون «بأعداد كبيرة».

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وفي سياق متصل، قتلت قوات الأمن تسعة من حركة طالبان، من بينهم قاض ظل بالحركة وقائد ما تسمى ب«الوحدة الحمراء» بالجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان.

على صعيد آخر، دعا رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله إلى وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وقال إنه لن يقبل نتائج انتخابات يشوبها التزوير. ويضيف ذلك إلى حالة عدم اليقين التي تلت الانتخابات التي جرت في 28 سبتمبر وشهدت مشاركة ضعيفة بشكل قياسي، بينما يستمر حولها الخلاف بين عبد الله وخصمه السياسي الرئيس أشرف غني.

وقال عبد الله في تجمع لأنصاره في كابول «يجب وقف إعادة فرز الأصوات. نحن نحاول إنقاذ العملية من المزورين». وأضاف «لن نقبل بانتخابات يشوبها التزوير. يجب أن تستند النتيجة إلى أصوات شعبنا النظيفة». ولم يتمكن عبد الله من الفوز في الاقتراعين الرئاسيين السابقين، ويحاول أن يحمي مستقبلة السياسي وأثار العديد من الأسئلة حول صحة آلاف الأصوات. ومن المفترض أن تكون هذه الانتخابات الأكثر نزاهة التي تجري في أفغانستان، حيث وفرت شركة ألمانية أجهزة بيومترية لمنع الناخبين من التصويت مرتين.(وكالات)