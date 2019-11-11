شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس التونسى قيس سعيد، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على البيئة، وتوفير حياة كريمة لكل التونسيين فى مختلف أرجاء البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان، أن سعيد أكد خلال الاحتفال بالعيد الوطنى للشجرة اليوم، على ضرورة ألا تقتصر هذه المناسبة على غرس الأشجار، وإنما يجب أن تكون مناسبة لتسليط الضوء على المشكلات البيئية التى تعانى منها تونس.

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كما شدد الرئيس التونسى على أهمية العمل الدائم من أجل القضاء على المصبات العشوائية التى تهدد صحة وأمن المواطن.