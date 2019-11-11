شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبى" توقف احترازياً خدمة النقل البحرى بين دبى والشارقة بسبب الامطار والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موق "الإمارات اليوم"، أشارت الهيئة عن مدى تأثر خطوط النقل الجماعى بالهطول الشديد للأمطار، ان خطوط الحافلات ووسائل المواصلات العامة لم تتأثر بتقلبات الطقس، مضيفة انه تم توفير خدمة الحافلات للربط بين محطتى الغبية والاحياء المائية فى الشارقة خلال توقف خدمة الفيرى.
وأفادت الهيئة، أنه تم ايضا توقيف خدمة العبرات المفتوحة على خور دبى لفترة زمنية بسيطة عند اشتداد هطول الامطار، كما تم إيقاف خط حافلات المواصلات بين دبى وأبو ظبى، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.
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