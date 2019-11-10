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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: إصابات العمود الفقري تضاعف خطر السكتة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذّرت نتائج دراسة جديدة من مضاعفات إصابات العمود الفقري لأنها تشمل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ولاحظ الباحثون أن الإحساس بالتعب والرغبة في النوم ومشاكل التنفس من المؤشرات على مخاطر السكتة المتزايدة بعد إصابة العمود الفقري، وفقا ل 24.
وأجريت الدراسة في جامعة كالجاري بكندا بالتعاون مع باحثين من صربيا وكرواتيا، واعتمدت على البيانات الصحية لـ 600 ألف شخص.
ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيورولوجي"، وتوصلت إلى أن إصابات العمود الفقري تضاعف خطر الإصابة بالسكتة 3 إلى 4 أضعاف.
ويشكو المصابون بإصابات في العمود الفقري عادة من مشاكل التنفس، ويؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، وينعكس ذلك على تراجع وظائف الدماغ.
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