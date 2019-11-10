دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع مبيعات ابل من ساعتها الذكية بنسبة 51% ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير نشر مؤخراً عبر Strategy Analytics أشير إلى أن ابل إستطاعت أن تحقق نمو ملحوظ في مبيعات ساعة Apple Watch، حيث سجلت نمو في المبيعات بنسبة 51%.

تستمر شركة ابل في السيطرة على أكبر حصة من مبيعات الساعات الذكية في الأسواق العالمية وفقاً لتقرير Strategy Analytics الأخير، حيث أكد التقرير على أن شحنات ابل من الساعات الذكية إرتفعت من جديد في الربع الثالث من عام 2019.

تحرص الشركات المصنعة للساعات الذكية بنظام تشغيل WearOS، على ترقية الإصدارات الجديدة من الساعات، وإضافة التحسينات إلى تصميم الساعات، حيث انطلقت سلسلة ساعات Fossil Hybrid HR الذكية بتحسينات في عمر البطارية، وتحاول شركة جوجل مؤخراً دفع مبيعات الساعات الذكية بنظام تشغيل الشركة عبر إستحواذها على Fitbit.

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من جانب أخر قدمت شركة شاومي مؤخراً إصدارها الأول من ساعة Mi الذكية التي تأتي بنظام تشغيل WearOS، مع تصميم يحاكي ساعة ابل الذكية، في محاولة لجذب المستخدمين للساعات المميزة بنظام تشغيل جوجل، ومنافسة ساعة ابل.

ولقد كشف تقرير Strategy Analytics عن نمو في مبيعات الساعات الذكية خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 42%، حيث تستمر ابل في السيطرة على النسبة الأكبر من مبيعات الساعات الذكية، حيث وصلت شحنات ابل إلى 6.8 مليون وحدة من Apple Watch، أي نسبة 51% من إجمالي شحنات الساعات الذكية خلال الربع الثالث من 2019.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع مبيعات ابل من ساعتها الذكية بنسبة 51% ظهر على التقنية بلا حدود.