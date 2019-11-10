دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق خدمة بث الألعاب Stadia من جوجل متاح الآن على متجر جوجل بلاي © Tech World قدمت بواسطة

خدمة بث الألعاب Stadia تصل إلى متجر جوجل بلاي إستعداداً لإطلاقها هذا الشهر.

في شهر مارس من هذا العام، كشفت شركة جوجل وعلى لسان مديرها التنفيذي ساندار بيشاي عن خدمة بث الألعاب Stadia ، التي بدورها ستسمح لهواة مشاهدة ألعاب الفيديو من الاستمتاع بالمشاهدة عبر المنصة بواسطة خوادم البيانات المركزية ضمن مشروعها القائم Project Stream، وسيتمكّن المستخدم هنا من الشروع باللعب مباشرة أثناء المشاهدة، وذلك بالضغط فقط على الفيديو والشروع فوراً باللعب دون أي مسلتزمات قد تتطلب التحميل، وهذا كله بالاعتماد على خوادم خاصة بالمنصة.

وفي أكتوبر الماضي، وتحديدًا في مؤتمر الإعلان عن هواتف جوجل بكسل 4، أعلنت الشركة نيتها إطلاق خدمتها Stadia يوم 19 من هذا الشهر الحالي، وقُبيل الإطلاق الرسمي، أتاحت جوجل الآن تطبيق الخدمة من على متجر جوجل بلاي، على أن يكون أيضًا متاح للتنزيل.

بدوره أيضًا، سيكون تطبيق Google Stadia، والذي سيكون متاحًا على نظام iOS في وقت لاحق، الطريقة الأساسية لشراء الألعاب وإدارة حسابات ووحدات التحكم في Stadia وبدء اللعب على Chromecast Ultra، وفور تحميل التطبيق وتشغيله، سيتم نقلك مباشرة إلى صفحته الرئيسية، ومن هناك يمكنك تشغيل ألعاب مثل Destiny 2 و Assassin’s Creed: Odyssey و Building Rome و Reticulating Splines في الوقت الحالي.

وللبدء سيُطالبك التطبيق بتحديد الحساب، ثم يعرض لك نافذة منبثقة تحمل عبارة “Waking up the GPUs”، بعد ذلك سيُطلب منك تأكيد “رمز” اختيار الحساب بحيث لن تتمكن من تبديل الحسابات لاحقًا، وبمجرد التأكيد، سيتم نقلك إلى شاشة تسمح لك بإدخال رمز الدعوة من Stadia Founders Edition أو Stadia Premiere Editions أو من Buddy Pass، وبدون رمز دعوة، لن تتمكن من الاستفادة من تطبيق Stadia.

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وبشكل أكثر تفصيلًا، ستعرض لك واجهة الصفحة الرئيسية للتطبيق مجموعة ألعابك، وكل منها مغطى بزر تشغيل كبير، أما تبويب “الاستكشاف”، فسوف يُظهر منشورات المجمتع ذات الصلة، وفي الأعلى ستُلاحظ وجود الأيقونات الخاصة بالشبكات الاجتماعية أمثال يوتيوب وفيسبوك وتويتر ,,,إلخ.

أخيرًا،ستعمل خدمة Stadia مع بعض الأجهزة اللوحية لنظام التشغيل Chrome وكذلك مع هواتف Pixel 2 و Pixel 3 و Pixel 3a و Pixel 4، إلى جانب المتصفحات و Chromecast Ultra، على أن تكون الخدمة متاحة على نطاق أوسع العام المقبل، وننوّه مرة أخرى، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن إطلاق خدمة بث الألعاب Stadia بعد 9 أيام من الآن.

المصدر

التدوينة تطبيق خدمة بث الألعاب Stadia من جوجل متاح الآن على متجر جوجل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.