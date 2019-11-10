دبي - بواسطة محمد فارس لوحة Gboard ستدعم قريبًا اقتراح ملصقات و GIF عند إضافة رمز تعبيري © Tech World قدمت بواسطة

في نسخة اختبار لوحة مفاتيح Gboard ستدعم قريبًا اقتراح صور متحركة GIF وملصقات عند كتابة المستخدم لرمز تعبيري.

على مر السنين الماضية، امتلأت لوحة مفاتيح Gboard من جوجل بالمميزات المفيدة، على سبيل المثال، دمج الصور المتحركة GIF وبحث جوجل وإدارة الحافظة والملصقات والرموز وأكثر من ذلك بكثير، ولطالما تحاول جوجل جعل لوحتها وأدواتها أكثر سهولة على المستخدمين، والآن تختبر وظيفة توفر للمستخدم اقتراحات GIF وملصقات عندما يضيفون رموز تعبيرية من خلال اللوحة.

وعندما تكون الميزة نشطة، ستلاحظ وجود شريط إضافي أعلى لوحة المفاتيح عند النقر فوق رمز تعبيري، وستقوم اللوحة بملء هذا الشريط مع صور GIF وملصقات ملائمة لاختيارك، والتي يمكنك التنقل فيها أفقياً، بالتالي وبدون هذه الميزة ستُرسل صور GIF أو ملصقات بالتوجّه إلى قسم الوسائط المقابل للبحث عن ما تريد إرساله وتحديده.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافة ما هي إلّا محض اختبار للوحة على مجموعة محدودة من مستخدمي أندرويد، لذلك من المتوقع أن يكون هناك لاحقًا إصدار تجريبي آخر متاح لمجموعة أوسع من المستخدمين، ومن ثم سيكون الإطلاق الرسمي للجميع.

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المصدر:

Android Police

التدوينة لوحة Gboard ستدعم قريبًا اقتراح ملصقات و GIF عند إضافة رمز تعبيري ظهرت أولاً على عالم التقنية.