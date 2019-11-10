شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا: مهرجان المدن القديمة يؤكد تمسك بلادنا بالسنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إن الموعد السنوى لمهرجان المدن القديمة الذى يوافق المولد النبوى الشريف، يؤكد تمسك موريتانيا بسنة النبى، مشيرا إلى أن مدينة شنقى أصبحت هوية للموريتانيين، وصفة مرادفة للعلم والكرم وجوازا دبلوماسيا رفيع القيمة.

وأعطى الغزوانى، إشارة البدء الرسمية، اليوم الأحد، لمهرجان المدن القديمة وهو أكبر مهرجان موريتانى، مشيرا إلى أن سكان المدينة استطاعوا جعلها منارة للعلم ورمزا لحضارة موريتانيا، موضحا أن المهرجان يهدف لترقية التراث العلمى للمدن القديمة وترقية الكنوز الثقافية، وفق تعبيره.

وأكد أن المهرجان يمثل مناسبة لإحياء التراث الفكرى، مضيفا "نحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف وأن لا يتحول المهرجان لاحتفالية، وستعمل الحكومة على الرفع من مستوى المهرجان".