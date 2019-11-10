أربيل.. بارزاني وبن زايد يبحثان مستجدات الأوضاع في العراق

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

بحث رئيس اقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأحد، مستجدات الاوضاع في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع بين بارزاني وآل نهيان في إطار الزيارة التي يجريها بارزاني للإمارات، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، اطلعت عليه الخليج 365.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة.

وتباحث نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان، علاقات أربيل – بغداد وضرورة الحوار لحل المشاكل العالقة وفق البيان.

Advertisements

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات، وإتاحة فرص العمل والاستثمار الإماراتي في إقليم كردستان ليمتد منه إلى كل العراق.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضا "مستجدات الوضع في المنطقة عموما، وخطر عودة الإرهاب للتنامي وأهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمواجهته".

ووصل نيجيرفان بارزاني مساء السبت إلى الإمارات في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة لبحث التعاون بين الإقليم والإمارات في عدة مجالات وخاصة الاستثمار.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.