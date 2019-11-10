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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب غازي بطعم البصل.. "اليابان ممكن تخترع أي حاجة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365
"بصل بدون دموع" كان حلم كثير من ربات البيوت الذي حققته اليابان، عندما تم طرح هذا المنتج في السوق، والآن تسعى اليابان لطرح مشروب غازي بطعم "البصل".
وعلى الرغم من أن البصل ليس من الأطعمة المستساغ تناولها بشكل منفرد، إلا أن التقارير المعلنة عن هذا المشروب تؤكد أنه "حلو" يشبه "الليمونادا"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وينتظر ملايين اليابانيين طرح المشروب الجديد في السوق، بعد قيام الشركة المنتجة بطرحه على نطاق محدود لقياس مدى رضى المستهلكين عنه.
وأعلنت الشركة عن أن المشروب الجديد يتكون من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن تناوله كما هو، أو إضافته إلى أنواع أخرى لتشكيل كوكتيل.
وقال عدد ممن أتيحت لهم فرصة تناول عصير البصل، إن المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلو.
ويتوفر مشروب البصل حاليا للطلب عبر الإنترنت من خلال منصة إلكترونية يابانية.
ويقول القائمون على إنتاج مشروب البصل الغازي، إن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية.
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