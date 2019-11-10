دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بدعم هاتف OnePlus 8 العام المقبل لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت تسريبات جديدة إلى أن شركة وان بلس تخطط لدعم إصدارها القادم OnePlus 8 بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ليقدم تجربة مميزة في الألعاب للمستخدمين.

تحرص شركة وان بلس على إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بمستوى تسعير جيد للأسواق مع دعم مجموعة من أفضل المميزات، حيث جاء هاتف الشركة الأخير OnePlus 7T Pro بسعر جيد مع معدل تحديث 90Hz، وهو معدل قدم في الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية.

ولقد جاءت تسريبات جديدة حول هاتف OnePlus 8 عبر PhoneArena، حيث أشير إلى أن هاتف وان بلس OnePlus 8 سيأتي بميزة دعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

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ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن ينافس هاتف OnePlus 8 الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية مثل هاتف Black Shark أو Razer Phone، على أن يقدم تجربة مميزة في الألعاب، مع توقعات أن يأتي هذا الإصدار أيضاً بمستوى تسعير جيد للأسواق على غرار إصدارات الشركة السابقة.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بدعم هاتف OnePlus 8 العام المقبل لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.