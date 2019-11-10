شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، اليوم الأحد، بمقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة بغداد.
ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنى بمنطقة المشتل شرقى العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب الشرعى وفتحت تحقيقا بالحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.