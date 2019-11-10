شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، اليوم الأحد، بمقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة بغداد. ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنى بمنطقة المشتل شرقى العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال. Advertisements وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب الشرعى وفتحت تحقيقا بالحادث.

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