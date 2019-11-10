شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يطالب بريطانيا إلزام اسرائيل بتنفيذ ترتيبات إجراء انتخابات فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القنصل البريطانى العام فيليب هول، أن تتدخل بلاده والمجتمع الدولى لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين. وقال عريقات، خلال استقباله السفير البريطانى، أن الانتخابات العامة فى فلسطين "القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة" هى استحقاق، والعودة الى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهى أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول الى شراكة وطنية كاملة.

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