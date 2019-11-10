شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية..الأرصاد : تقلبات جوية على معظم المناطق من الثلاثاء إلى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تؤثر اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما تشمل الحالة مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
ويستمر تأثير الأمطار على المناطق المذكورة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
ودعت هيئة الأرصاد، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
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