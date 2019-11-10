القوات التركية تعثر على مستودع ألغام لتنظيم "ي ب ك" في تل أبيض

أنقرة/ الخليج 365
عثرت القوات التركية، الأحد، على مستودع ألغام لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمنطقة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن "قوات الكوماندوز التركية عثرت في قرية شرقرق جنوبي مدينة تل أبيض على مستودع ألغام للتنظيم الإرهابي".
وأكد البيان أن "القوات التركية فككت الألغام والأسلحة والذخائر التي كانت في المستودع".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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