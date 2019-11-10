موريتانيا.. انطلاق مهرجان "المدن القديمة" الدولي بنسخته التاسعة‎

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
انطلقت فعاليات مهرجان "المدن القديمة" الدولي، الأحد، في نسخته التاسعة بمدينة شنقيط شمالي موريتانيا.
وتنظم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، المهرجان سنويا، بالتناوب بين المدن التاريخية في البلاد، وهي "شنقيط"، و"وادان"، و"تيشيت"، و"ولاتة"؛ بهدف إعادة الاعتبار للمدن التاريخية في البلاد.
وبث التلفزيون الموريتاني فعاليات افتتاح المهرجان الذي حضره الرئيس محمد ولد الغزواني وزعيم المعارضة إبراهيم ولد البكاي، وعدد من أعضاء الحكومة، ووفود من المغرب العربي وأوروبا.
واختار منظمو المهرجان الذي تستمر فعالياته مدة أسبوع، دولة المغرب كضيف شرف نسخة هذا العام، وترأس الوفد المغربي المشارك في المهرجان، وزير الثقافة حسن عبيابة.
وقال الرئيس محمد ولد الغزواني إن المهرجان يهدف إلى "ترقية التراث العلمي لمدننا القديمة، وصون موروثنا الثقافي، والمحافظة على طابعها المعماري الفريد، وترقية كنوزها التراثية، ودعم إنتاجها المحلي وأنشطتها المدرة للدخل بخلق فرص عمل جديدة".
وأضاف في كلمة خلال افتتاح المهرجان: "يمثل هذا المهرجان أيضا مناسبة لإحياء تراثنا الفكري وفنوننا الشعبية وتقاليدنا الأصيلة عبر سلسلة من الأنشطة التراثية واللقاءات الفكرية والعلمية".
وأشار ولد الغزواني إلى أن الحكومة "ستعمل من أجل المدن التاريخية في البلاد مقومات النمو والتطور بفك العزلة عنها وتحديث بناها التحتية وجعلها مناطق سياحية نشطة".
وتهدف فعاليات المؤتمر لإبراز عراقة المدن التاريخية، وكشف وجهها الجميل، وثقافتها المحلية، ومناظرها الخلابة، ومآثرها التاريخية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المهرجان معرضا للصناعة التقليدية الموريتانية، كما شاركت الجزائر بمعرض في مجالات الصناعة التقليدية والحرف.
وقدم الجناح المغربي في المعرض تعريفا بأنشطة المركز الثقافي المغربي وإصداراته ومؤلفاته والمخطوطات المغربية النادرة واللوحات التشكيلية.
وتقام خلال أيام المهرجان، ندوات عملية وعروض فلكلورية وسهرات فنية، بالإضافة إلى سباق للإبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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