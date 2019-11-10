طهران: تصريح أردوغان عن إمكانية امتداد أحداث العراق لإيران "مهمّة"

إسطنبول/ الخليج 365

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيران سيد عباس موسوي، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إمكانية امتداد أحداث العراق إلى إيران، بأنها "تحذير مهم جدًا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده موسوي، الأحد، في العاصمة طهران، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وقال موسوي إن "تصريح السيد أردوغان عن إمكانية امتداد الاضطرابات إلى البلدان الأخرى في مكانه وتحذير مهم لأن بعض الأياد الخفية تريد إحداث الخلاف والاضطراب في البلدان الإسلامية".

وأشار إلى أن أردوغان رأى هذه الأيادي الخفية بطريقة صحيحة. معربا عن تقدير بلاده للرئيس التركي حيال التحذير.

وشدّد على أن العلاقات بين تركيا وإيران بلغت أعلى المستويات وفي وضع جيد غير مسبوق.

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واستدرك: "لكن هذا لا يعني تخلي إيران عن موقعها".

وفيما يخص التطورات في سوريا، قال موسوي إن طهران تعارض انتهاك وحدة أراضي البلدان الأخرى.

وأكّد أن بلاده تتفهم هواجس تركيا الأمنية، وأنه ينبغي إيلاء الاهتمام لهذه الهواجس.

كما أشار إلى أن بعض التصريحات غير الرسمية التي صدرت من الداخل الإيراني بشأن عملية "نبع السلام"، لا تعكس موقف حكومة طهران في هذا الصدد.

والجمعة، قال الرئيس أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارته للمجر، إنهم يبدون التوقعات حيال الجهات التي تقف وراء المظاهرات في العراق، ويتوقعون إمكانية امتدادها إلى إيران.

وأشار أردوغان إلى أن الهدف هو تقسيم وتمزيق العالم الإسلامي وإحداث الخلافات بداخله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.