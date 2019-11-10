مقتل 8 مدنيين في هجوم "ي ب ك" الإرهابي بتل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 8 مدنيين في قرية سلوك التابعة لمدينة تل أبيض السورية، بانفجار سيارة مفخخة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الهجوم الذي نفذته عناصر تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، أسفر عن إصابة أكثر من 20 مدنيا، إلى جانب القتلى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.