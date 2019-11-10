مقتل امرأة طعناً على يد ابن عمها

صحيفة الخليج الالكترونية لقيت امرأة مصرعها , بعد قيام ابن عمها بطعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني بعد قيامه بالهرب من المكان , حيث تم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . انشر الخبر :

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