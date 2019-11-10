صحيفة الخليج الإلكترونية قال ماضي

وشال عينه

كنه غار

ايه ماضي

كل ما مر قبلك

كان ماضي

كان!!!! وتعرف

المعنى الحقيقي

ليا ما كان

يعني مر عدى

والله بهالزمان

ومر ولاكني بيوم

شفته بحياتي

قال ماضي

وما حضر شخص

بحضورك

نوّر افلاكي

بكلامه لا! نورك

واستعاد النبض

فيني

بدل المعني لحنيني

ورد في عيني سباتي

نبضي اللي بك تجدد

مو طبيعي

وحلمي اللي بك توّجد

صار ربيعي

وصرت اعيشك

بين حاضر

يثمر عروقي

بحنانه ويزهر

أغلى

امنياتي

اَي ماضي

وانت يومي

وأمسي الحاضر

بلا مينا ومراسي

وانت نجمي

والحدود

تمحي

الوان المآسي

والمسار اللي

بوريدي

بسمتي

إصراري

و جديدي

ولحني اللي

اعزفه لملم

أحزاني و

شتاتي

قول يومي

قول نبضي

قول حلمي

الواقع

وعذري

قول نوري

ونبض جهري

قول شكري

قول صبري

قول دنيا ما حلمت

لحظة بتجيني

بس جات وبدلت

بالفرح قهري

قول درب ساقه

ربي في طريقي

وأزهر بنبضه نباتي

قال ماضي وكنه غار

ايه ماضي

كل ما مر قبلك

كان ماضي

كان وتعرف

المعنى الحقيقي

ليا ما كان

يعني مر عدى

والله بهالزمان

ومر ولاكني بيوم

شفته بحياتي بقلم

الشاعرة مرفت بخاري انشر الخبر :

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