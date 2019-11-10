مراجعة الحاسب المحمول ايسر سويفت 7

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

اطلقت شركة ايسر في نهاية شهر اغسطس الماضي الحاسب المحمول سويفت 7 الحاصل على العديد من جوائز التصميم حول العالم والذي يمتاز بخفة الوزن والأداء العالي، نستعرض لكم في هذه المقال ابرز مواصفات ايسر سويفت 7 وعيوبة.

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فيديوالتصميم

هيكل الجهاز مصنوع من المغنيسيوم وهو ما يزيد من صلابة الجهاز وخفة وزنه أيضاً الذي يصل 890 غرام فقط وبشاشة قياس 14 انش بنسبة 92% من الهيكل مما يجعله مناسب للمستخدمين كثيري التنقل، كما يأتي بحواف جانبية بسماكة 9.95 ملم بمنفذين USB-C تدعم تقنية Thunderbolt 3 بسرعة نقل تصل حتى 40 جيجابت في الثانية مع امكانية شحن الجهاز باستخدام منافذ USB-C، ايضاً تحتوي الحواف الجانبية على منفذ صوت 3.5، كما يمكن زيادة المنافذ باستخدام موصل خارجي يأتي مع الجهاز لاضافة منفذ HDMI ومنفذ USB-A ومنفذ USB-C.

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ومن العيوب التي واجهتها بالجهاز هو مكان الكاميرا المخفية في هيكل الجهاز فهي تأخذ الصورة من الأسفل بعكس الكاميرات التي تكون بأعلى الشاشة.

الشاشة

يأتي الحاسب المحمول ايسر سويفت 7 بشاشة بقياس 14 انش وبحواف لا تتجاوز سماكتها 2.57 ملم وبنسبة 92% من الهيكل، كما تأتي بدقة 1080 في 1920 بتقنية IPS وبسطوع يبلغ 330 نيت تدعم اللمس ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 6.

الأداء

يعمل الجهاز بمعالج انتل i7-8500Y من الجيل الثامن ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت LDDR3 وبذاكرة داخلية 512 جيجابايت PCIe SSD ويأتي ببطارية تكفي حتى 12 ساعة عمل، الجهاز رائع جدا في الاستخدامات المكتبية والأعمال وتصفح الانترنت ومشاهدة الفيديوهات وكذلك استخدام ادوات تصميم الصور، ولكن بسبب عدم وجود مروحة تبريد هناك حرارة واضحة في المنطقة أعلى لوحة المفاتيح اثناء الاستخدام العالي.

لوحة المفاتيح والماوس

تأتي لوحة المفاتيح بنفس لون الجهاز وبإضاءة خلفية بدرجة واحدة فقط وبأزرار متوسطة الحجم بالنسبة لحجم الجهاز وهي مريحة أثناء الكتابة، أما بالنسبة للماوس فهي تأتي بطبقة حماية زجاجية Gorilla Glass 3 وبمساحة كبيرة وبأزرار مدمجة ذات استجابة عالية ولم اواجه مشاكل معها.

الاتصال

يدعم الحاسب المحمول ايسر سويفت 7 الاتصال بتقنية واي فاي 5 بسرعة تصل حتى 1 جيجابت في الثانية لفضل بطاقة Intel Wireless-AC وبتقنية MU-MIMO 2X2، كما يدعم الاتصال بتقنية البلوتوث 5.

النظام

يعمل الحاسب المحمول بنظام ويندوز 10 الغني عن التعريف، كما يعمل زر التشغيل كقارئ لبصمة الاصبع حيث يتيح للمستخدم تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر خاصية Windows Hello.

التوافر والاسعار

يتوفر الحاسب المحمول ايسر سويفت 7 بالمواصفات التي قمنا باستعراضها بسعر 7999 ريال سعودي مع حافظة جلدية انيقة.

اعجبني بالجهاز خفة وزنه وتصميمه والأداء العالي ولم يعجبني ظهور الحرارة أثناء الإستخدام العالي ومكان الكاميرا.

التدوينة مراجعة الحاسب المحمول ايسر سويفت 7 ظهرت أولاً على عالم التقنية.