دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتقنية Touch ID في شاشة ساعة ابل الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة ابل خلال الفترة الماضية براءة إختراع لتقنية مستشعر للبصمة في الشاشة Touch ID، والتي تقدم في ساعة ابل الذكية.

تستعد شركة ابل لجلب تقنية إستشعار البصمة في الشاشة للإصدارات المستقبلية من ساعات ابل الذكية، حيث رصدت بالفعل براءة إختراع سجلت من ابل لهذه التقنية في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة.

ولقد سجل ملف براءة الإختراع لتقنية ابل بعنوان “Antenna Assemblies For Watch Bands”، ومن المقرر وفقاً لمخططات براءة الإختراع أن تأتي تقنية الهوائيات داخل سوارة الساعة الذكية، على أن تتميز بتصميم مرن يدعم الإنحناء والتمديد لراحة المستخدم.

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ومن المقرر أيضاً أن تعمل الهوائيات في سوارة الساعة الذكية على الإتصال مع وجه الساعة والشاشة التي ستدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، وإستشعار درجة الحرارة، مع مستشعر للضغط.

ولقد كشفت تسريبات أخرى على أن ابل تعمل على براءة إختراع لتقنية تدعم التحقق من هوية المستخدم عن طريق راحة اليد، والتي ستدعم العمل أيضاً على ساعة ابل الذكية، بينما تحدد براءة الإختراع الجديدة إستشعار بصمة الأصبع بشكل خاص في شاشة الساعة الذكية، ومن المتوقع أن تدعم هذه التقنية خدمة الدفع Apple Pay، كبديل لإستخدام الماسح الضوئي، أو رمز المرور المكون من أربعة أرقام.

المصدر

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتقنية Touch ID في شاشة ساعة ابل الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.