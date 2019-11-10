دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن سامسونج تحقق أعلى نسبة شحنات من الهواتف الذكية في الربع الثالث ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير IDC الذي نشر مؤخراً على نمو في شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من عام 2019، والذي تسيطر فيه سامسونج بأعلى نسبة شحنات من إصداراتها.

كشف تقرير IDC عن نمو في شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر من عام 2019 بنسبة 0.8%، حيث إرتفع إجمالي شحنات الهواتف الذكية إلى 358.3 مليون وحدة خلال هذه الفترة.

ولقد إرتفعت شحنات الهواتف الذكية عن نفس الربع من العام الماضي الذي حققت الهواتف الذكية شحنات تصل إلى 355.6 مليون وحدة، كما أن شحنات الهواتف الذكية إرتفعت بنسبة 8.1% عن الربع الثاني من 2019.

كما إحتلت شركة سامسونج الصدارة بين أفضل 5 شركات في شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2019، حيث سجلت شحنات تصل إلى 78.2 مليون وحدة، أي أنها شغلت حصة سوقية بنسبة 21.8%، كما حققت نمو سنوي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 8.3%.

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ويأتي في المركز الثاني العملاق الصيني هواوي التي إستطاعت أن تحقق شحنات تصل إلى 66.6 مليون وحدة خلال هذا الربع، أي أنها شغلت حصة سوقية بنسبة 18.6% في الأسواق العالمية، كما أنها حققت أعلى نمو سنوي في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 28.2%، ويعود ذلك إلى إرتفاع مبيعات الشركة في السوق الصيني.

من جانب أخر جاءت شركة ابل في المركز الثالث بشحنات 46.6 مليون وحدة، وحصة سوقية بنسبة 13%، مع إنخفاض سنوي في شحنات الهاتف بنسبة 0.6%.

وتشغل شاومي المركز الرابع بين أعلى الشركات في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث، حيث وصلت شحنات الشركة إلى 32.7 مليون وحدة أي أقل عن العام الماضي بنسبة 3.3% ، بينما جاءت شركة Oppo في المركز الخامس بشحنات وصلت إلى 31.2 مليون وحدة، مع نمو في المبيعات بنسبة 4.1% عن العام الماضي.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن سامسونج تحقق أعلى نسبة شحنات من الهواتف الذكية في الربع الثالث ظهر على التقنية بلا حدود.