دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن ثلاثة أحجام في سلسلة هواتف Galaxy S11 مع دعم تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

في أحدث التسريبات التي نشرت عبر ايفان بلاس، كشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Galaxy S11 التي تنطلق رسمياً العام المقبل بثلاثة أحجام في الشاشة، مع 5 نماذج من السلسلة تدعم الإتصال بتقنية شبكات الجيل الخامس.

أشار Evan Blass في تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تقدم العام المقبل سلسلة هواتف Galaxy S11 بثلاثة أحجام في الشاشة، حيث يأتي الإصدار الأول من السلسلة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش، وهو الإصدار الأصغر حجماً من السلسلة والذي يأتي وفقاً للتسريبات السابقة بعنوان Galaxy S11e.

أيضاً يأتي الإصدار الرئيسي من سلسلة Galaxy S11 بحجم 6.7 إنش، بينما يأتي الإصدار الأعلى Galaxy S11 بلس بحجم 6.9 إنش في الشاشة، على أن تتميز الشاشة في الإصدارات الثلاثة بتصميم منحني، أي لن تقدم سامسونج إصدار بشاشة مسطحة كما في هاتف Galaxy S10e الحالي.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج ستطلق أحد الإصدارات الثلاثة في سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل بأبعاد 20:9 التي قدمت من العملاق الكوري هذا العام في سلسلة هواتف A، مثل هاتفي Galaxy A80 و A70.

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من جانب أخر لم تؤكد التسريبات حتى الآن على تصميم الشاشة في سلسلة Galaxy S11 التي تنطلق العام المقبل، وما إذا كانت سامسونج ستتبنى تصميم ثقب الشاشة، أو تعود لتصميم النتوء من جديد.

أيضاً من بين التفاصيل التي أشار إليها ايفان بلاس في تسريبات سابقة في خطط سامسونج لإطلاق نموذجين من الإصدار الأصغر حجماً من سلسلة هواتف Galaxy S11، حيث يدعم أحد النموذجين شبكات LTE فقط، بينما يدعم النموذج الأخر شبكات 5G، لذا تقدم سامسونج 5 نماذج من هواتف Galaxy S11 العام المقبل.

يذكر أن التسريبات السابقة كانت قد كشفت أيضاً على أن هواتف Galaxy S11 تأتي العام المقبل بجيل جديد من مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة periscope تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات والتي تأتي بميزة “Space Zoom”، كما أشارت التسريبات إلى أن إصدارات العام المقبل تأتي بدعم من رقاقة Exynos 9830 أو Snapdragon 865 وفقاً للسوق الذي تنطلق فيه الإصدارات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن ثلاثة أحجام في سلسلة هواتف Galaxy S11 مع دعم تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.