شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُنظم معرضا للسيارات الكلاسيكية.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُظم فى مدينة الكويت بالكويت، معرضا للسيارات الكلاسيكية، ضم 100 سيارة وشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الكويتين المهتمين بالامر. ونشرت وكالة الانباء الصينية، اليوم عددا من الصور للمعرض الذى تم تنظيمه فى الكويت أول أمس، تُظهر ماركات قديمة لانواع سيارات عديدة.

100 سيارة تشارك فى المعرض

اقبال على معرض الكويت للسيارات الكلاسيكية Advertisements

السيارات المشاركة فى معرض الكويت

سيارات كلاسيكية بمعرض الكويت

سيارات متنوعة كلاسيكية فى معرض الكويت

معرض السيارات الكلاسيكية

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