- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُنظم معرضا للسيارات الكلاسيكية.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُظم فى مدينة الكويت بالكويت، معرضا للسيارات الكلاسيكية، ضم 100 سيارة وشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الكويتين المهتمين بالامر.
ونشرت وكالة الانباء الصينية، اليوم عددا من الصور للمعرض الذى تم تنظيمه فى الكويت أول أمس، تُظهر ماركات قديمة لانواع سيارات عديدة.
100 سيارة تشارك فى المعرض
اقبال على معرض الكويت للسيارات الكلاسيكية
السيارات المشاركة فى معرض الكويت
سيارات كلاسيكية بمعرض الكويت
سيارات متنوعة كلاسيكية فى معرض الكويت
معرض السيارات الكلاسيكية
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تُنظم معرضا للسيارات الكلاسيكية.. (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.