شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قطر تغرق في شبر ميه..رياح شديدة وتوقف المولات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مختلف أنحاء دولة قطر أمطار غزيرة ورياح شديدة ، نتج عنها غرق العديد من الشوارع والمراكز التجارية منها مول قطر في الدوحة ، وسقوط أشجار وواجهات خارجية .

وتسببت حالة الجو وزيادة سرعة الرياح وغزارة الأمطار في غلق العديد من المواقع والهيئات في الدوحة ، مع ارتفاع حالة الغبار وإنعدام الرؤية في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية في المناطق الداخلية من قطر.