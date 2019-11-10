شاهد.. قطر تغرق في شبر ميه..رياح شديدة وتوقف المولات بسبب الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مختلف أنحاء دولة قطر أمطار غزيرة ورياح شديدة ، نتج عنها غرق العديد من الشوارع والمراكز التجارية منها مول قطر في الدوحة ، وسقوط أشجار وواجهات خارجية .
وتسببت حالة الجو وزيادة سرعة الرياح وغزارة الأمطار في غلق العديد من المواقع والهيئات في الدوحة ، مع ارتفاع حالة الغبار وإنعدام الرؤية في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية في المناطق الداخلية من قطر.
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