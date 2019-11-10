دول خليجية تحذر من "مفاجآت" الطقس السيء

مراسلون/الخليج 365

حذرت الإمارات، مواطنيها مما أسمته "مفاجآت" بسبب طقس سيء تشهده البلاد، وسط تحذيرات مشابهة في سلطنة عمان والسعودية، وسط طوارئ أعلنتها موانئ مصرية بسب تقلبات مناخية، وفق إعلام رسمي.

ودعت الداخلية الإماراتية، السائقين إلى "أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق، نظراً للرياح الشديدة والأمطار التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

ووفق إعلام محلي إماراتي، قال مصدر مسؤول في مؤسسة مطارات دبي، إنه نظراً للظروف الجوية غير المستقرة، تتوقع مطارات دبي، حدوث تعديلات في بعض مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبي الدولي بعد ظهر الأحد.

وتوقفت أنشطة نادي العين الإماراتي، وتعطل اليوم الدراسي في مدارس بالفجيرة ورأس الخيمة، وتسربت مياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار، وسط تحذيرات للصيادين وكل المواطنين والمقيمين من ارتياد البحر الذي قالت إنه سيظل بين مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الإمارتي، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة منذ ليلة السبت، حتى الأحد.

وفي سلطنة عمان، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تنبيها بغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة على 7 مناطق بينها العاصمة مسقط.

Advertisements

ودعت "الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، الأحد، "هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكون الضباب" على عدد من 11 منطقة بنيها العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تنبيها يدعو "الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول"، مشيرة إلى أن تقلبات الجو مستمرة حتى الجمعة.

وفي مصر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئها الست، بثلاث محافظات: السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء (شرق)، لمواجهة التقلبات المناخية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتضمنت الاستعدادات، التجهيز لإجراءات مجابهة الأمطار والسيول، وتزويد الموانئ بالمولدات الكهربائية وإغلاق الموانئ في حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتنتظر مصر "نوة" مناخية تعرف باسم المكنسة، تبدأ في 16 نوفمبر/ تشرين ثان، لمدة 4 أيام، وتضرب السواحل الشمالية للبلاد، ويصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة، وفق إعلام محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.