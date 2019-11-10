تركيا تعيد فتح الكنيسة الأرمنية في تل أبيض بعد ترميمها

تل أبيض/أشبر أيايدين/الخليج 365

شهدت الكنيسة الأرمنية في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، أداء أولى مراسم العبادة فيها بعد ترميمها من قبل الجيش التركي.

وعقب تطهير قوات "نبع السلام"، تل أبيض من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا"، شرعت وزارة الدفاع التركية في ترميم وصيانة الكنيسة التي اتخذها التنظيم الإرهابي مقراً له.

وفي هذا الإطار، قامت الدفاع التركية بتبديل الزجاج والنوافذ المحطمة في الكنيسة، وصيانة وترميم الأماكن التي ألحق الإرهابيون الضرر بها.

وشهدت الكنيسة الأرمنية، الأحد، أولى مراسم العبادة، حيث قصدها المواطنون الأرمن في تل أبيض.

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أم إلياس أعربت لمراسل الخليج 365 عن سعادتها إزاء أدائها العبادة في الكنيسة بعد انقطاع دام لسنوات.

وقالت أم إلياس، إن سكان المنطقة من الأرمن، لم يكونوا يمارسوا عباداتهم بحرية خلال الفترة الماضية، متوجهة بالشكر إلى تركيا لمساهمتها في ضمان استئناف العبادة في الكنيسة.

بدورها، قالت الطفلة ماريا قدموس، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي، إنها جاءت إلى الكنيسة برفقة والدتها لتؤدي عبادتها، معربة عن سرورها بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية نجحت في تطهير تل أبيض من العناصر الإرهابية في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

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