نتنياهو: مشاركتنا بأكسبو دبي 2020 تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته ستتخذ اليوم قرارا حول مشاركتهم في معرض إكسبو دبي 2020"، حسب بيان نشر على حسابه في فيسبوك باللغة العربية.
ومعرض إكسبو 2020 الدولي، تستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 إبريل/نيسان 2021.
وأضاف نتنياهو أن مشاركة إسرائيل في المعرض في دبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".
وأضاف "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".
ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، سلطنة عُمان، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.
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