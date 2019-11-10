حماس تفرج عن 57 موقوفا "دعما للأجواء الإيجابية"

غزة/الخليج 365-

أعلنت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، أنها ستفرج الأحد عن 57 موقوفا "أمنيا" لديها، وذلك تأكيدا لما نشرته وكالة الخليج 365 في وقت سابق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، وصل وكالة الخليج 365:" قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".

وذكر البيان أن قرار الإفراج الذي أصدره وكيل الوزارة، اللواء توفيق أبو نعيم، جاء "حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي".

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ويأتي بيان وزارة الداخلية بغزة، تأكيدا لما نشرته وكالة الخليج 365، في وقت سابق، نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع.

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

ويسود انقسام بين الحركتين منذ أن سيطرت "حماس"، صيف 2007، على قطاع غزة، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع "فتح".

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